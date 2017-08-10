Москва, 10 августа, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Журналист РБК Александр Соколов, обвиняемый в экстремизме, приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Такое решение, как передает РИА «Новости», принял Тверской суд Москвы.

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«Суд признает Соколова виновным в совершении преступления и назначает ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года», — говорится в сообщении судьи.

Ранее гособвинитель просил назначить для журналиста РБК Соколова четыре года колонии общего режима.

Отметим, что помимо сотрудника СМИ, фигурантами дела являются Кирилл Барабаш, Валерий Парфенов, а также публицист Юрий Мухин. Для Барабаша и Парфенова прокуратура запросила по 4 года колонии общего режима, для Мухина — 4,5 года.

По мнению следствия, вышеуказанные лица участвовали в движении, связанном с экстремистской организацией «Армия воли народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.

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