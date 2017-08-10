Ростов, Ярославская область, 10 августа, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области священник Александр Парфенов проведет крестный ход к поклонному кресту на горе святой Марии, чтобы предотвратить разрушения природно-исторического ландшафта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам священник.

Александр Парфенов Работы в карьере у горы Святой Марии

Гора святой Марии в Ростовском районе является выявленным объектом культурного наследия. В исторической местности находятся 3 федеральных памятника археологии, главным из которых является летописное Городище, на котором в XIII—XVI вв. находился погост с церковью Марии Египетской и христианское кладбище. Пока документы на включение в реестр объектов культурного наследия горы Святой Марии ходят по инстанциям, неожиданно в карьере начались работы.

«Где-то неделю назад в карьере появилась техника с осетинскими номерами и вновь началась разработка карьера. Причем он подбирается все ближе к горе Святой Марии. Руководство карьера считает, что своей работой создаёт рабочие места, а на самом деле просто сдает свой участок в аренду в другие регионы. Некоторые археологи полагают, что достаточно определить границы памятников археологии, пусть к ним подходит бездонная яма карьера, однако на историческом ландшафте есть и другие памятники, в том числе недавно найденные. Мы приняли решение провести крестный ход к Поклонному кресту, который стоит на горе Святой Марии. Этот ход — молитва о сохранности территории» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель храма Михаила Архангела села Новотроицкое Александр Парфёнов.

Крестный ход состоится 12 августа.