Омск, 10 августа, 2017, 15:37 — ИА Регнум. В Омске с авторами скандального снимка у Вечного огня провели профилактическую беседу. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 августа, в областном УМВД России.

Скриншот со страницы группы «REGIK55 ОМСК». Vk.com Непристойный снимок у Вечного огня в Омске шокировал горожан

«В действиях авторов снимка состава административного правонарушения нет. То есть нет статьи в кодексе об административных правонарушениях, под которую бы подпадали их действия», — сказали в омской полиции.

По данным ведомства, в процессе предварительной проверки были установлены личности граждан, сделавших скандальный снимок.

«С ними провели профилактическую беседу. Её результатом стали удаление фотографий в социальных сетях и извинения, принесённые жителям города Омска», — подытожили в областном УМВД.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года поступок двоих девушек и молодого человека поверг омичей в шок. Они сфотографировались на фоне Вечного огня в Парке Победы в неподобающих позах. Молодой человек танцевал на мемориале брейк-данс, а девушки поставили на мемориал ноги. Одна из них и вовсе наклонилась, приняв нескромную позу.

Это фото вызвало в Омске большой общественный резонанс. Про него сообщили местные и федеральные СМИ, поступок авторов фото активно обсуждали в соцсетях. Некоторые пользователи соцсетей не увидели в произошедшем «ничего преступного». Однако подавляющее большинство комментирующих сошлось во мнении, что это ужасный поступок.