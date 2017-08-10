Дамаск, 10 августа, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Армия Сирии совместно с союзниками взяла под свой контроль территорию в 30 км на границе с Иорданией, прежде принадлежавшей оппозиции, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным информационного подразделения, работающего под руководством «Хезболлы», сирийские войска и их союзники захватили под свой контроль все блокпосты и пограничные переходы в провинции Сувайда. Данные территории не были включены в российско-американское соглашение о режиме прекращения огня.

При этом группировки оппозиции, часть из которых поддерживаются западными и арабскими странами, по-прежнему контролируют большую часть юго-западной границы Сирии с Иорданией и Израилем.

По словам представителя одной из поддерживаемых Западом группировки, атака осуществлялась с двух сторон на востоке провинции, в результате чего «большая часть сельских территорий востока Сувайды оказались в руках режима».

Армия официального Дамаска продвинулась к границе и захватила посты, оставленные ей в прежние года войны, когда мятежники взяли под контроль большие территории юго-запада Сирии.

Как отметил представитель другой группировки, успеху сирийской армии поспособствовало внезапное отступление одного из поддерживаемых Иорданией формирований оппозиции, ответственных за патрулирование границы.