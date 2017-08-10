Москва, 10 августа, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя «Матильда», об этом 10 августа сообщил журналистам Вячеслав Тельнов, занимающий должность директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Луизе Вольфрам

Тельнов пояснил, что удостоверение выдано в законном порядке, после просмотра картины (данная процедура является стандартной), представителями ведомства было составлено заключение о том, что лента соответствует российскому законодательству.

«Возрастная классификация продукции — единственное ограничение в прокате, предусмотренное законом. Фильму присвоена категория «16+», — сообщил чиновник.

Вячеслав Тельнов также добавил, что данный документ дает создателям и дистрибьюторам данной картины право на показ картины на всей территории России, однако субъекты вправе принимать решение по поводу проведения показов фильма на своей территории.

Чиновник подтвердил информацию о том, что власти Чечни и Дагестана попросили исключить эти регионы из прокатного удостоверения. Однако данная процедура не предусмотрена законодательством.

«Тем не менее органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территориях народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма», — еще раз пояснил Тельнов.

Напомним, 9 августа власти Чечни и Дагестана обратились в Министерство культуры с вышеназванными просьбами. Заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов заявил журналистам, что подобное решение было принято в связи с «многочисленными обращениями граждан, общественных организаций и депутатов Государственной думы о недопустимости показа этого фильма».