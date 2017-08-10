Вашингтон, 10 августа, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Улучшение российско-американских отношений должно происходить на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения. Об этом говорится в комментарии пресс-службы посольства России в США, обнародованном на странице дипмиссии в соцсети Twitter.

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«Выступаем за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества, — говорится в сообщении. — Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения».

Комментарий пресс-службы посольства РФ в США последовал в ответ на выраженное официальным представителем Госдепартамента США Хезер Науэрт сожаление от значительного сокращения Москвой персонала дипмиссий США в РФ.

В посольстве добавили, что властям РФ не пришлось бы прибегать к этим мерам, если бы Вашингтон не предпринял ряд недружественных действий (высылка дипломатов РФ, закрытие доступа к дипсобственности РФ в США, новые санкции против РФ).

«Обмен «уколами» — не наш выбор», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт на брифинге заявила, что двусторонние отношения РФ и США опустились на низкий уровень, но надо найти области для возможного сотрудничества.

«Многие народы в мире согласятся с тем, что США и Россия, две ядерные супердержавы, должны сотрудничать во взаимовыгодных сферах», — сказала тогда она.

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