Москва, 10 августа, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Нефть на новых максимумах! Где ей еще быть, когда Саудовская Аравия после консультаций с крупнейшими хедж-фондами продолжает праздников «быков», сокращая в сентябре поставки черного золота на 520 тыс. баррелей/сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы. Нефть

«Когда еще не завершен сезон автомобильных поездок в США, а НПЗ бесперебойно перерабатывают нефть рекордными за всю историю наблюдений темпами? Когда Казахстан, Алжир, Иран, ОАЭ готовы наступить на горло собственной песне и, пусть по крайней мере на словах, улучшить показатель выполнения договоренностей по ограничению нефтедобычи? Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США вышел удачным, что сняло окончательный барьер для продолжения роста. Вопрос здесь в том, а не все ли позитивные факторы в цене», — задается вопросами эксперт.

«Пока можно констатировать, что потенциал роста еще есть и концовка недели пройдет на рынке энергоносителей в позитивном ключе. Котировки Brent стоит ждать на отметках $54 за баррель и выше», — считает Вернер.

«Что же рубль? Такой сценарий должен привести к его укреплению, но этого пока не происходит. Причина — геополитическая неопределенность и нежелание инвесторов покупать то, что несет в себе риск, — отметил он. — Такая история может растянуться и на следующую неделю, однако едва ли эволюционирует в полноценный вооруженный конфликт».

«Участники рынка расслабятся и иначе смогут взглянуть на перспективы российской валюты. Пока внешний фон не дает попутный ветер рублю, есть поддержка в виде внутренних факторов. Минэкономразвития ожидает дефляцию на уровне в 0,3−0,5% по итогам августа, в годовом выражении рост потребительских цен замедлится до 3,3−3,6%», — считает Вернер.

«Почему бы ЦБ в сентябре не понизить ставку, может быть, и на все 50 б. п. Интерес к российским долговым инструментам вернется, что окажет поддержку рублю. Его «прорвет». Вопрос — 11 августа или же на следующей неделе? Цель по доллару 58,80, по евро — 69,30. Если в пятницу рубль не укрепится, то уж наверняка не упадет. Рынок уже перестроился — в валюте пока доминируют продавцы», — полагает эксперт.

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