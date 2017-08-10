Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 августа, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Мэрия Переславля-Залесского Ярославской области приняла решение демонтировать все нестационарные торговые объекты города, поскольку они не соответствует типовым проектам, принятым еще в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Admpereslavl.ru НТО в Переславле

Всего по Переславлю расположено порядка 85 нестационарных торговых объектов. Ни один из них не соответствует типовым проектам, принятым еще в 2015 году.

«В этом году у 80 киосков истекает срок пятилетней аренды и он им не будет продлен, пока владельцы не установят киоски нового образца. С оставшимися пяти киосками будем работать индивидуально, чтобы они установили НТО положенного вида», — сказал корреспонденту ИА REGNUM советник мэра Переславля Алексей Беляков.

Все НТО, размещенные на остановках общественного транспорта, будут демонтированы в связи с решением комиссии по безопасности дорожного движения.

Продуктовые киоски, маленькие кафе, расположенные в таких местах, по мнению чиновников, искушают водителя остановиться, тем самым провоцируя нарушить правила. Владельцам таких объектов предложено найти иное место для расположения своей торговой точки.

Схема дислокации НТО будет разработана с учетом нового порядка размещения, где будут прописаны критерии их расположения в зависимости от расстояния от жилых домов, дорожного полотна, городских сетей, существующих магазинов.

Более 30% НТО в схеме отведены под «фермерские продукты», а в них, соответственно, должно продаваться не менее 80% товаров сельхозпроизводителей.

Новые правила размещения будут учитывать потребности горожан в том или ином товаре. А внешний вид киосков и магазинчиков должен будет соответствовать историческому облику города и гармонично вписываться в его архитектуру.