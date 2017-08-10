Ново-Огарево, Московская область, 10 августа, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин потребовал отказаться от взимания денег за справки у пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), вопрос должен быть решен законодательным путем.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пострадавшие

«Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды (взимания денег за справки для пострадавших в результате ЧС) не было, — заявил президент на встрече с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой.

Глава государства возмущен тем, что с людей, оставшихся без копейки, «еще кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять».

Голикова рассказала президенту, что, в частности, в Ставропольском крае была ситуация, когда с людей требовали деньги за справки.

«Чушь какая-то», — отреагировал Путин.