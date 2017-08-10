Москва, 10 августа, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Тенденция уклонения рубля от рисков 10 августа сохраняется, хотя и не так выражена, как на вчерашних торгах. Воспользовавшись ослаблением давления на рисковые активы и новым рывком нефти, российская валюта вернулась к росту, укрепляясь на сегодняшней сессии как к доллару, так и к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Константин Жуковский.

ИА REGNUM Рубль

«Относительная стойкость рубля после расширения американских санкций говорит о том, что нерезидентов не сильно отпугнули новые ограничения, и надежды на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном когда-нибудь в будущем сохраняются. Но при этом нельзя не признать, что некоторое снижение привлекательности отечественных активов под влиянием этого негативного фактора все же произошло», — отметил Жуковский.

«Локально российская валюта снова заручилась поддержкой нефти, и если 9 августа курс игнорировал подъем котировок черного золота, то 10 августа рубль не смог игнорировать рывок актива к 2,5-месячным максимумам. На сырьевые площадки продолжает возвращаться оптимизм, передвигая цены в более высокие диапазоны. Причем основной позитив сейчас идет со стороны США, где прослеживаются все более четкие признаки замедления активности в сланцевой индустрии», — пояснил эксперт.

«Осталось дождаться благих вестей от ОПЕК, которая 10 августа представит свой ежемесячный отчет по рынку нефти. А 11 августа аналогичный доклад опубликует МЭА. Если в релизе найдут отражение недавние тенденции в США, это еще сильнее подогреет интерес к нефти», — считает Жуковский.

«При таком сценарии рубль способен завершить неделю на мажорной ноте, несмотря на учащающиеся попытки доллара перейти в режим восстановления на международном валютном рынке. В этом аспекте немаловажными будут данные по инфляции в США — выход сильных показателей поддержит спрос на доллар и укрепит ожидания относительно повышения ставки, что может несколько подорвать силы российской валюты», — полагает эксперт.

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