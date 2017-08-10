Санкт-Петербург, 10 августа, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Интервал движения транспорта на некоторых маршрутах в Петербурге может увеличиться в два с половиной — три раза. Как сегодня, 10 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании транспортной коллегии заявил глава комитета по транспорту Александр Головин.

Own work Автобус ЛиАЗ-5292.60 на набережной Макарова в Санкт-Петербурге

Сейчас власти работают над оптимизацией городских маршрутов. По словам чиновника, это поможет наладить экономику городских перевозок, улучшить эффективность субсидирования, а также избавиться от «лишнего» транспорта, «забивающего» городские улицы. Пилотным районом стал Красногвардейский, где одновременно реализуется проект частного трамвая. К слову, это у же привело к снижению пассажиропотока.

Головин отметил, что власти действуют очень медленно и осторожно, и затруднился назвать следующий район, который может попасть под оптимизацию.

«Не могу сказать. Может быть, никакой, а все в целом. Вопрос очень сложный, поэтому мы так медленно к нему подходим. У нас маршруты некоторые 1970-х годов прошлого века. Вот бабушка привыкла садиться и ехать через весь город. А это не совсем выгодно, нужны пересадочные пункты. Но для нее очень тяжело, когда мы меняем маршрут. Поэтому мы подходим к этому очень осторожно», — сказал Головин.

«Возможно, увеличится интервал (движения). Коммерческий транспорт ездит через две минуты. Скорее всего, мы не сможем поминутный интервал сохранить, а сделаем 5−6 минут», — добавил он.

Комитет по транспорту проанализировал то, как изменились пассажиропотоки в Петербурге, впервые за 10 лет. Чиновники намерены убрать с улиц дублирующие маршруты.

Оптимизация коснется и коммерческих маршрутов. Головин также признал, что его не устраивает, когда «маршрутки» останавливаются там, где им вздумается, вне остановочных пунктах. По его мнению, это создает аварийные ситуации на дороге и неудобно для автомобилистов.

«Самое плохое, что мне не нравится, это остановка частных перевозчиков на любой точке», — сказал он.