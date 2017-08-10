Выборг, Санкт-Петербург, 10 августа, 2017, 16:17 — ИА Регнум. 8 августа в рамках кинофестиваля «Окно в Европу» прошел мастер-класс писателя, поэта, публициста, журналиста и литературного критика Дмитрия Быкова. Темой занятия стала «Русская литература как окно в Европу». Говорили о секретах отечественных классиков и «двойном дне» их произведений.

Пресс-служба кинофестиваля «Окно в Европу»

В самом начале занятия Дмитрий Быков попросил не считать встречу мастер-классом, так как у каждого слушателя есть полное право не соглашаться с высказываниями писателя. В ходе беседы Быков проанализировал самые важные произведения русской литературы, разрушив привычные стереотипы о них, и показал слушателям творчество отечественных классиков с новой стороны.

Основным предметов разговора стал разбор влияния русской и европейской литературы XIX века друг на друга. Быков рассказал, как многие отечественные писатели брали за основу европейские каноны и формы и, наполнив их национальным содержанием, создавали новаторские вещи. То, что мы считаем открытием определенного автора, на самом деле является своеобразным переосмыслением идей и методов европейских деятелей. Почти каждый русский писатель или поэт имел своего «европейского двойника», на работы которого он ориентировался, создавая свои. Дмитрий Быков наглядно продемонстрировал, как многие герои, сюжетные ходы, мотивы, жанровые схемы отечественных писателей соотносятся с европейскими. В пример он привел Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Толстого, Чехова, Гоголя, Достоевского, Розанова, в качестве их западных «двойников» — Байрона, Гёте, Шекспира, Гюго, Ибсена, Метерлинка, Гофмана, Диккенса, Ницще.

Единственным классиком XIX столетия, который послужил образцом для европейской литературы, был Иван Тургенев. Он оказал влияние на таких писателей как Флобер и Мопассан. Тургенев создал канон лаконичного романа, которого западная литература придерживалась еще долгие годы.

Особое внимание в ходе беседы было уделено творчеству Пушкина и Толстого. Дмитрий Быков разобрал некоторые их произведения, доказывая уникальность и широту авторской мысли.