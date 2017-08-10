Калуга, 10 августа, 2017, 14:02 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2017 года общая сумма взысканных в Калужской области долгов составила 1,265 млрд рублей. Из них 961 млн рублей приставы взыскали в пользу физических и юридических лиц. Об этом 9 августа заявил на расширенной коллегии управления ФССП России по Калужской области главный судебный пристав области Анатолий Кравченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Кравченко, в I полугодии судебными приставами также взыскано почти 53 млн рублей задолженности по заработной плате, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года. В пользу детей за 6 месяцев 2017 года судебные приставы взыскали около 75 млн рублей. Эти средства выплачены должниками в результате применения принудительных мер.

Кроме того, за счёт применения временного ограничения должников в праве управления транспортными средствами, за истекший период 2017 года взыскано свыше 21 млн рублей. Еще порядка 5 млн получено на стадии предупреждения о применении данной меры.

За 6 месяцев 2017 года калужскими судебными приставами вынесено около 4 тыс. постановлений о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. За счёт применения данной меры взыскано 18 млн рублей.

В первом полугодии количество произведенных арестов имущества должников по сравнению с первым полугодием 2016 года увеличилось на 76%. Стоимость арестованного имущества превысила 1,2 млрд рублей.

«Средняя нагрузка на одного судебного пристава возросла до 1960 исполнительных производств, окончено и прекращено 135 тысяч исполнительных производств, что на 26 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечу, что возросло количество исполнительных производств на 25,2%», — сообщил Анатолий Кравченко.

Напомним, в 2016 году в ходе принудительного исполнения взыскано 2,4 млрд рублей, 587 млн из которых было перечислено в бюджет.