Москва, 10 августа, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Представители оппозиции называли телеведущую Ксению Собчак «троянской лошадью». Об этом, как передает РЕН ТВ, заявил оппозиционер Сергей Удальцов на пресс-конференции.

MarkusMark Троянский конь

«Когда Ксения Собчак вошла в оппозицию, как ее называли в оппозиции, «троянская лошадь», сколько я боролся, чтобы ее убрали хотя бы из публичных мероприятий», — сказал он.

8 августа адвокат Виолетта Волкова сообщила ТАСС, что оппозиционер Сергей Удальцов, осужденный за организацию беспорядков на Болотной площади в Москве, вышел на свободу после 4,5 лет заключения в колонии.

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