Калининград, 10 августа, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Самые дорогие арбузы в российской розничной сети продаются в Калининграде. К такому выводу пришли журналисты ИА REGNUM, сравнив цены на эту сезонную ягоду.

Самые дешёвые арбузы в Ростове — 12 рублей за кило

Лидером по низкой стоимости арбузов стал Ростов-на-Дону. Здесь цена на полосатую ягоду колеблется от 10 до 15 рублей. Практически на всех торговых точках продавцы заверяют, что бахчевая культура поспела на полях Астраханской области. На рынках Карачаево-Черкесии арбузы также стоят 10 рублей за кило, а вот в супермаркетах значительно дороже — 17 рублей 60 копеек.

В Республике Алтай цена за кило арбуза — 17 рублей 20 копеек

В Крыму цена арбузов варьируется от 10 до 20 рублей за килограмм. От 10 рублей чаще всего можно купить в местах стихийной торговли, а 20 рублей, например, в Евпатории.

В Воронеже ещё недавно арбузы стоили 20 рублей (те же астраханские), но теперь на рынках можно встретить и по 18 рублей за кило.

В Калуге арбузы, привезённые из Волгограда, продаются в среднем за 19 рублей 50 копеек.

В Великом Новгороде на рынках и на овощных развалах у частников цена на арбузы колеблется от 22 до 25 рублей за кг, но в гипермаркетах можно найти бахчевую культуру по акции за 17 рублей 90 копеек за килограмм.

В Башкирии арбузы предлагают от 17 до 20 рублей за кг.

В Алтайском крае, в частности, в Барнауле арбузы продают по 16 рублей за кило. Продукция в регион завозится из соседнего Казахстана. Также из Казахстана поступают арбузы в Зауралье. Цена за килограмм в курганских супермаркетах составляет 16 рублей 90 копеек. В самой Астане ягоды стоит 70 тенге или чуть более 12 рублей за килограмм.

Стоимость арбуза в Кургане — 16 рублей 90 копеек

В Горно-Алтайске в магазинах арбузы продают за 17−20 рублей за килограмм. Однако, как признаются покупатели, чтобы выбрать удачный арбуз, надо очень постараться. Как минимум, три человека за два дня вернули арбузы в крупный сетевой супермаркет, так как те оказались зелёными.

В Екатеринбурге цена на арбузы разнится следующим образом: на рынке 25 рублей, в магазине 19 рублей, в палатке 18 рублей за кг.

В Москве в магазинах экономкласса арбуз продаётся по 20 рублей, а супермаркетах — по 25 рублей за килограмм. В Петербурге можно встретиться ягоду по 30 рублей за кг.

На Дальнем Востоке стоимость арбузов практически такая же, как в Питере — на рынке 30 рублей, в супермаркете 28 рублей 90 копеек, вдоль дороги от 25 рублей. Продавцы уверяют, что это приморские арбузы, но люди уверенны, что это Китай, ну, или выращенные на приморской земле китайцами.

Самые дорогие арбузы в Калининграде — 34 рубля

Как уже было сказано в начале, антирекорд принадлежит Калининграду, где в супермаркетах арбузы продаются по 34 рубля за кило. В пресс-службе ритейлера «Виктория» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что до 6 августа в некоторых магазинах проходила акция, и арбузы продавались по 26 рублей. «В связи с ее окончанием сейчас цена 1 кг составляет около 34 рублей, в зависимости от формата магазина», — уточнили в компании.

Получается, что оторванность Калининградской области от «большой России» проявляется даже через арбузы.