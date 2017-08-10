Краснодар, 10 августа, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Бороться за депутатские мандаты на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края будут представители пяти политических объединений. Такую предварительную информацию в ходе брифинга по итогам выдвижения и регистрации кандидатов на выборах, которые назначены на единый день голосования 10 сентября 2017 года, озвучил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко, передает ИА REGNUM 10 августа.

Ikkk.ru Список зарегистрированных партий на выборы в Заксобрание Кубани

Так, по краевым спискам зарегистрировано 408 кандидатов. Меньше всего — 49 человек — будут представлять «Справедливую Россию». От ЛДПР в выборной кампании в краевой парламент примут участие 73 кандидата, от КПРФ — 82, от «Единой России» — 97. Самыми многочисленными оказались представители «Коммунисты России» — регистрацию получили 107 претендентов от этой партии. Всего же заявки на участие в выборах подавали восемь избирательных объединений.

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Крайизбирком отказался заверить краевые списки партий «Родина» и «Яблоко». Последние обжаловали решение краевой избирательной комиссии в Центризбиркоме, однако безрезультатно. Попасть на выборы представителям партии помешал внутрипартийный раскол. «Партия Великое Отечество» также не смогла пройти этап заверения выдвиженцев — ей было отказано.

По одномандатным избирательным округам в борьбе за депутатские кресло изъявили желание участвовать 185 человек, однако регистрацию прошли только 168 — десять претендентов сами сняли свою кандидатуру, ещё восьми было отказано. Так, больше всего представителей зарегистрировано от КПРФ — 35 человек, 34 — от «Коммунистов России», 33 — от ЛДПР, по 31 претенденту от «Единой России» и «Справедливой России». Ряды самовыдвиженцев поредели больше всего — из 15 претендентов допуск к выборам получили только трое.

«Если говорить об итогах регистрации, то все прозвучавшие данные вполне закономерны. Политический романтизм уходит в прошлое, а для формирования законодательства требуется серьезный профессиональный подход», — прокомментировал заместитель директора, член Совета ассоциации «Гражданский контроль» Дмитрий Вовчук.

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По его словам, работа в части взаимодействия с общественниками налажена на Кубани очень хорошо, лучше, чем во многих российских регионах. Секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова добавила, что «мы открыли «горячую линию», а все поступающие обращения держим на контроле. Успешно сотрудничаем с краевой избирательной комиссией. В крайизбирком оперативно передаем те обращения, которые связаны с выборами».

По мнению председателя Совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека, члена Общественной палаты РФ Андрея Зайцева, прозрачность избирательной кампании вопросов не вызывает: «сегодня, благодаря средствам массовой информации, под «лупой» общественного мнения находятся все кандидаты».

Напомним, 10 сентября 2017 года в Краснодарском крае будут проведены 110 избирательных кампаний в различные органы власти. Основная избирательная кампания — выборы в Законодательное собрание Краснодарского края шестого созыва. Кроме того, в ряде городов и сельских поселений пройдут выборы и довыборы глав и депутатов местных советов.

Добавим, что за последние двадцать лет в Краснодарском крае количество избирательных участков выросло с 2554 до 2750, а количество избирателей возросло с более чем 3,7 млн человек до свыше 4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы Законодательное собрание Краснодарского края шестого созыва состоятся 10 сентября 2017 года в единый день голосования. В состав парламента войдут 70 народных избранников — это на 30 меньше, чем в нынешнем.