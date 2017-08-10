Взаимные угрозы ядерного удара США и КНДР сказались на рубле: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 августа, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Взаимные угрозы: США подготовили план превентивного удара по военным объектам КНДР;
- Овощи раздора: Анкара пригрозила Москве из-за томатов;
- «Отмыть» доходы: в РФ юрлиц обязали информировать о своих бенефициарных владельцах;
- Подпортили ситуацию: «корейский вопрос» остановил укрепление рубля;
- Оправдались фотографией: власти Карелии пообещали выделить деньги на братское захоронение в Сосновом.