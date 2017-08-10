Москва, 10 августа, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Цены на нефть получили поддержку после публикации отчета по запасам в США накануне, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Еженедельные данные по запасам показали снижение почти на 6,5 млн баррелей. По итогам торговли в среду сентябрьский фьючерс на североморскую смесь Brent прибавил 1,5%. В четверг утром рост продолжается. 10 августа в первые часы торговли котировки поднимались до 53 долларов», — привел цифры эксперт.

«Уровень текущих цен является максимальным с начала лета. 10 августа ожидается ожесточенная борьба быков и медведей за данный уровень сопротивления. С учетом последней динамики цен черное золото достаточно легко можно себе представить пробой 53 долларов», — предположил Задоя.

Однако, по его мнению, с технической точки зрения рост будет ограничен 54—55 долларами в ближайшей перспективе.

«С учетом того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, «трещит по швам», а рост добычи в США продолжает беспокоить инвесторов, поверить в более сильный рост нефти сейчас довольно сложно», — считает эксперт.

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