Москва, 10 августа, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Российская экономика может отказаться от доллара, если готова потерять нефтяной рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

О том, что РФ может сократить зависимость от американских платежных систем и отказаться от доллара как от расчетной валюты ранее заявлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, такое решение РФ может принять в ответ на новые санкции со стороны США.

«Мы можем отказаться от расчетов в долларах, но вреда для российской экономики от такого шага будет гораздо больше», — считает Николаев.

С его точки зрения, обсуждать вопрос отказа от продажи нефти за доллары можно было бы только в случае, если структура экономики страны была бы другой. Например, если бы в ее структуре была большая доля высокотехнологических отраслей, причем качественных.

«Но наша экономика сырьевая, а нефть, в первую очередь, биржевой товар и общепринятая расчетная единица за нефть это доллар», — отмечает Николаев.

По его словам, некоторые арабские страны ранее уже пытались уйти от платежей в долларах, но у них это не получилось. В торговле нефтью доллар все еще остается основным платежным средством.

«Мы, конечно, можем сказать, что доллары нам не нужны, но на рынке нефти предложение сегодня превышает спрос, это рынок потребителя, а не покупателя. Если мы откажемся от доллара, мы просто потеряем этот рынок», — уверен Николаев.

Вместе с тем главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев считает, что отказ от использования доллара США станет дополнительной нагрузкой для российского бюджета.