Рязань, 10 августа, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В Рязанской области в зоне риска находятся 26 строящихся дома. Об этом в интервью газете «Рязанские ведомости» сообщил министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, который чуть было не покинул свой пост из-за бездействия. По данным чиновника, по этим домам заключено 2213 договора долевого участия.

77metrov.ru Дольщики

«Просрочка исполнения обязательств перед дольщиками составляет от месяца до нескольких лет. Завершение строительства большей части объектов из этого перечня, а это более 1500 договоров, практически не вызывает сомнений. Тем не менее срок исполнения обязательств нарушен, поэтому завершение строительства находится на особом контроле», — сказал Вячеслав Меньшов.

Пока же в реестр обманутых дольщиков включено 234 человека. Они вложили свои деньги в строительство домов компаниями «Вятич», «РоскапиталСтрой», «Лидер» и другими.

Между тем, по всей видимости, врио главы региона Николай Любимов не сильно доверяет министру строительного комплекса. Напомним, что ранее Вячеслав Меньшов находился на грани увольнения как раз из-за проблем обманутых дольщиков. Теперь же Николай Любимов поручил Вячеславу Меньшову составить список всех жилых домов, где сорваны сроки ввода в эксплуатацию. Эти адреса будут включены в график рабочих поездок главы области.

Кроме того, в ближайшее время Вячеслав Меньшов должен будет отчитаться в том, выполнено ли поручение о создании сайта, где опубликована информация обо всех строящихся объектах и разрешениях на строительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема обманутых дольщиков стала для врио губернатора близкой после того, как к нему на прием прорвались дольщики из города Кораблино, где с 2013 года никак не могут достроить многоэтажку. С этого времени дважды менялась компания-застройщик. Однако люди так и не переехали в уже оплаченные квартиры. Причем жители пожаловались и на региональное министерство, которое не может дать внятного ответа на вопросы дольщиков.

Тогда глава области поручил руководителю министерства строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшову решить проблему до 10 июля. В противном случае чиновник мог уйти в отставку. Проблема начала решаться уже через три дня.

После примеру коллег по несчастью последовали и обманутые дольщики, которые вложили свои деньги в строительство жилого комплекса «Аэробус». Они провели одиночные пикеты около зданий органов власти. Жители попросили администрацию Рязани и лично врио главы региона Николая Любимова о помощи.

Отметим, что в феврале 2017 года по факту обмана дольщиков было возбуждено уголовное дело. Статья — 200.3 УК РФ — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Кроме того, в июле было возбуждено дело о мошенничестве при строительстве домов другой компанией. Признаки мошенничества прокуратура нашла в деятельности ООО «Мега Трейд».