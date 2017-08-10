Донецк, 10 августа, 2017, 11:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 9 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии шесть раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 54 раза, сообщают 10 августа СМИ народных республик.

Отряд Суть Времени ДНР ИА Красная Весна После обстрела. ДНР

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Желобок, Калиново, Молодежное.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 54 раза. Под огнем оказались 22 населенных пункта.

Украинские силовики обстреляли наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное. Помимо этого, осколками украинских снарядов был поврежден газопровод в селе Саханка.

Также украинская артиллерия повредила линии электропередач, обесточив села Коминтерново, Саханка и частично Октябрь.

По данным Украины, один солдат ВСУ был травмирован. «Штаб АТО» зафиксировал 16 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Калиново, Старогнатовки, Талаковки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, шахты Бутовка.

Напомним, в 2014 году на востоке Украины Киев развязал гражданскую войну. В 2017 году служба национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявила транспортную блокаду Донбасса, лишив жителей Украины тем самым жизненно необходимого антрацитового топлива, которое завозилось из Донбасса.