Москва, 11 августа, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Странным и непоследовательным выглядит поддержка Россией санкций против Северной Кореи. Казалось бы — Россия относится к санкциям как к внешнеполитическому инструменту отрицательно, сама уже в течение нескольких лет находясь под их давлением. Более того — при угрозе собственным национальным интересам Россия избегает введения санкций. Однако теперь она поддержала применение этого инструмента против страны, угроза в адрес России со стороны которой — относительна. Чем чреваты последствия подобной непоследовательности, пишет экс-сотрудник МИД, постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Северная Корея

В качестве примера можно привести начало нулевых, когда проводимая в Прибалтике политика представляла действительную угрозу для интересов России — как экономических, так и военно-политических. В результате данного подхода этнорадикалистов пострадала немалая часть русского народа. И тем не менее российского правительство не ввело санкций, убеждая, что без обострения можно достичь лучших результатов. Вышло наоборот.

При этом санкционные меры против стран, угрожающих интересам нашей страны, — это привычное явление, часто вынужденное, но необходимое, требующее подхода к себе как к собственному политическому инструменту, помогающему достичь собственных политических целей. Рассчитывать же на то, что сейчас, поддержав США в санкциях против КНДР, сама находящаяся под санкциями Россия обеспечила себе на будущее некую фору, не приходится. США реализовали в ООН собственный внутренний закон, и помогла им в этом Россия, в первую очередь против которой этот закон и направлен. Что дает основания ожидать нового увесистого пинка со стороны Вашингтона. И наметки уже есть.

Читайте подробности в статье: Россия — США: непоследовательность — преддверие очередной оплеухи

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