Екатеринбург, 11 августа, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Выборы губернатора Свердловской области вызвали шумиху в связи с вопросом о так называемом муниципальном фильтре. Неспособность или нежелание кандидата от партии «Яблоко» Евгения Ройзмана преодолеть эту преграду на пути к официальной регистрации своей кандидатуры стали горячей темой этих выборов. О том, необходим ли такого рода барьер для регистрации и является ли он непреодолимым, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Egd.ru Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман

Спекуляции Ройзмана и его сторонников на тему «непроходимости и ненужности» муниципального фильтра разбиваются об очевидные факты, которые показывают отсутствие попыток «яблочного» кандидата пройти его. Избранный в 2013 году главой Екатеринбурга, Евгений Ройзман пытается утверждать, что для него никакие «законы о фильтрах» не писаны, ибо он уже избран большинством горожан. Но и этот аргумент можно оспорить, применив любимый довод оппозиционных политиков против них самих. Для этого достаточно вспомнить точное количество екатеринбуржцев, которые проголосовали за Ройзмана на выборах 8 сентября 2013 года. Данные эти нетрудно поднять.

Абсолютная цифра составляет чуть более 120 000. Для полуторамиллионного Екатеринбурга это никак нельзя назвать абсолютным большинством горожан. Тем более что теперь речь идет о выборах губернатора Свердловской области. То есть об избирательных правах более чем трех миллионов ее жителей. Что же, ради амбиций отдельных политиков стоит отменить муниципальный фильтр? Ведь этот барьер при всех своих недостатках вполне обоснован с точки зрения существующих политических реалий, когда любые 500 подписей равнозначны созданию новой политической партии. При отсутствии муниципального фильтра механизм создания партий-однодневок способен дезорганизовать и сорвать любые демократические процедуры.

Читайте подробности в статье: Предвыборные скандалы на Урале. Нужен ли муниципальный фильтр?

Обратите внимание также на другие материалы Алексея Банникова, посвященные событиям и проблемам Урала.