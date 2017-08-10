Посёлок Сосновый, Карелия, 10 августа, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Крупнейшее в Карелии братское захоронение бойцов Великой Отечественной войны в поселке Сосновый продолжат реконструировать в следующем году, рассказали региональные власти. Руководство Кестеньгского сельского поселения и администрации Лоухского района прокомментировали ИА REGNUM материал «Плитка против памяти: Снос могил на крупнейшем братском кладбище Карелии».

ИА REGNUM Братское захоронение в поселке Сосновый 09 08 2017

"Фотографии были сделаны в период проведения первого этапа работ по реконструкции Братского захоронения в п. Сосновый: демонтажа мемориальных плит. На момент проведения работ плиты находились в неудовлетворительном состоянии (срок эксплуатации более 40 лет) и по итогам комиссионной проверки подлежали замене», — сказано в комментарии.

По словам представителей региональной власти, сейчас территория мемориала расчищена, установлено уличное освещение, скамейки и секции забора убраны на хранение. Могильные плиты, установленные родственниками погибших бойцов, перенесены в местный Дом культуры. 5 августа 2017 года на братском кладбище воинов перезахоронили, в торжественной церемонии приняли участие российские поисковики.

В подтверждение своих слов карельские власти прислали фотографии, сделанные 9 августа 2017 года. Вот как выглядит воинское кладбище сейчас:

ИА REGNUM Братское захоронение в поселке Сосновый 09 08 2017

В правительстве Карелии подтвердили, что в 2017 году деньги на реконструкцию и благоустройство мемориалов и братских захоронений выделять перестали. Однако, заверили чиновники, с приходом нового регионального руководства практика выделения бюджетных денег на эти цели возобновится. О чем местное население уведомят отдельно.

«До 20 августа за счет средств спонсорской помощи будет установлен информационный щит, отражающий все этапы работ, а также запрещающий самовольное установление могильных плит и фотографий», — рассказали в карельском правительстве.

На завершение реконструкции мемориала в поселке Сосновый потребуется около 15 миллионов рублей.

Напомним, накануне ИА REGNUM опубликовало статью, в которой рассказало о плачевном состоянии крупнейшего мемориала Великой Отечественной войны в республике после первого этапа реконструкции. Работы по заказу администрации Кестеньгского сельского поселения были начаты в 2016 году, но, частично выложив плитку, рабочие остановились на сносе могильных плит и спиле деревьев. По мнению пользователей группы «ВКонтакте», посвященной мемориалу, начальный этап реконструкции больше напоминал акт вандализма.