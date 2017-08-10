Купертино, США, 10 августа, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Компания Apple запатентовала новое устройство iPhone nano. Об этом говорится на сайте Patently Apple.

Matome.naver.jp IPhone nano

Сообщается, что Apple подала заявку на регистрацию гаджета 10 лет назад — в 2007 году. Однако только сейчас Агентство по патентам и товарным знакам США одобрило изобретение компании.

В патентной документации показана модель, которая по дизайну напоминает плеер iPod. В устройстве одна сторона используется для ввода данных, а другая — для вывода информации. Подчеркивается, что устройством можно управлять одной рукой.

Также в документации сказано, что на обратной стороне будет установлена тачпанель, чувствительна к силе нажатия. Похожая технология под названием 3D Touch используется в смартфонах iPhone 6s и 6s Plus.

Напомним, 27 июля 2017 года Apple официально объявила о том, что останавливает производство музыкальных плееров iPod Nano и iPod shuffle. При этом в компании отметили, что еще могут вернуться к такой концепции, однако на сегодняшний день устройства с небольшими дисплеями не пользуются популярностью.