Ярославль, 10 августа, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В Ярославской областной больнице назначен новый главный врач — им стал Александр Корнилов. Об этом сообщает официальный сайт лечебного учреждения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yrh.yar.ru Александр Корнилов

Пост оставался вакантным с 1 июня после непродления контракта с Олегом Белокопытовым, возглавлявшим больницу в течение 20 лет. Высказывались опасения, что на его место придет руководитель из столичного региона (так произошло с больницами № 1 и 7). Однако они не подтвердились.

Александр Корнилов ранее занимал должность заместителя главного врача по экстренной и неотложной медицинской помощи ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В.Соловьева». В 1992 году окончил Ярославский Государственный медицинский институт и после окончания клинической ординатуры в 1994 году по специальности «травматология и ортопедия» работал врачом травматологом-ортопедом в ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В.Соловьева».

В 2012 году назначен на должность заведующего приемным отделением ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В.Соловьева».

В настоящее время имеет высшую квалификационную категорию по специальности врач травматолог-ортопед. В 2015 году проходил обучение по программе «Управление в сфере здравоохранения» на базе Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В этом же году отмечен знаком «Отличник здравоохранения».

В 2017 году прошел обучение по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

«Положительно оцениваю назначение своего бывшего заместителя главрачом областной больницы. Он подготовлен жизнью к этой должности. Думаю, что первым делом он начнет приводить свое учреждение к современным требованиям. Пока там есть определенные проблемы и их надо решать» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» Александр Дегтярев.