Ярославль, 10 августа, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Жители Ярославля обвинили организаторов публичных слушаний по проекту постановления мэрии «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском районе города Ярославля» в фальсификации итогов голосования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эльхан Мардалиев Публичные слушания в Ярославле

Слушания состоялись вечером 9 августа в районной администрации. Застройщик намерен построить микрорайон из домов высотой в 7−16 этажей на левом берегу Волги, напротив исторического центра города.

Слушания вызвали большой ажиотаж, зал администрации не смог вместить всех желающих, люди стояли в проходах и коридоре. После объявления итогов голосования люди принялись скандировать «Против! Против!»

«На слушаниях присутствовало более 330 человек (в чем я сильно сомневаюсь). Из них порядка 160 человек были жителями Твериц, а остальные — к Тверицам никакого отношения не имели и скорей всего были привезены заинтересованной стороной. Кстати, их легко можно было «вычислить» — они практически все сидели на стульях, в отличие от жителей Твериц, которые стояли в проходах и коридорах. Стульев было 123 штуки — это посчитали после собрания. Итог голосования: «за» — 172 человека, «против — 110», «воздержалось» — 0. Как так могло получиться, непонятно. В зал могло поместиться максимум человек 200 (стоячих и сидячих), плюс человек 50−60 в коридорах. 330 человек не получается никак! На просьбы провести пересчет голосов пофамильно с листа регистрации было отказано. Уже по закрытию слушаний в зале остались те, кто был против предлагаемого проекта застройки. Таких набралось 143 человека, а не 110, как насчитали счетчики», — сказал корреспонденту ИА REGNUM присутствовавший на слушаниях депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Противники строительства недовольны в первую очередь увеличением нагрузки на инфраструктуру Заволжского района. В часы пик на Октябрьском мосту через Волгу возникают большие пробки. Люди опасаются, что новый микрорайон усугубит эту проблему. Градозащитники возмущены нарушением панорам города.

«Высотный микрорайон, расположенный вблизи от Стрелки, будет как зуб торчать на панораме, нарушая силуэт городского ландшафта. Кроме того, высотная застройка — это не самый комфортный вид городской застройки для жителей. Я такого накала давно не видала на слушаниях. Дело чуть до рукопашной не дошло. После слушаний те, кто «против», не растерялись: они остались и составили список с подписями. Оказалось: «против» — 143 голоса. А еще часть ушла. Народ «на люстрах висел», жители стояли в проходах, у окон, коридор был битком. Как всегда, ангажированная публика заняла все сидячие места в зале. Очередной фарс с публичными слушаниями произошел сегодня в Ярославле. Позорище просто», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Это не первый случай столкновения горожан и властей на публичных слушаниях. Аналогичная ситуация сложилась в мае 2015 года на слушаниях по вопросу отмену прямых выборов мэра города. Общественники также обвинили городские власти в фальсификации итогов голосования, но не смогли доказать этот факт в суде.