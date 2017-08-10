Оренбург, 10 августа, 2017, 08:41 — ИА Регнум. В Оренбуржье неоднозначно восприняли инициативу Министерства образования и науки России о внедрении в школах страны факультативных занятий по основам предпринимательской деятельности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Учитель Нурлан Мунжасаров воспринял отрицательно данную идею. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он подчеркнул, что такие занятия не являются новшеством.

По его мнению, предлагаемые базовые модули по основам предпринимательской деятельности в случае реализации проекта станут дублем. В девятом классе есть специальный предмет «Твоя профессиональная карьера», где изучаются и основы предпринимательской деятельности, кроме того, есть курс про этому же направлению по обществознанию.

«Во многих школах, не только в нашей Оренбургской области, но и в стране, «Основы предпринимательства» преподаются как элективный курс в рамках некоторых предметов. В девятом классе есть курс по профориентации, где предпринимательской деятельности немало уделяют внимания, так как на этот курс приходится один час в неделю в течение года.

К предложению изучать предпринимательскую деятельность в 11-м классе, даже в рамках факультатива, отношусь отрицательно, поскольку нагрузка у выпускного класса большая, полным ходом идёт подготовка к ЕГЭ. Конечно, не могу не отметить и то, что мелкое и среднее предпринимательство в нашей стране в последнее время уничтожается законами дикого капитализма, знают об этом и учащиеся, так как у многих родители являются предпринимателями или работают у индивидуальных предпринимателей», — сказал педагог.

Нурлан Мунжасаров недоумевает по поводу инициативы Минобра:

«Не вижу смысла в реализации этого предложения. Учитывая стадию, в которой находится сейчас предпринимательство, я бы не сказал, что у многих выпускников есть большая охота стать предпринимателем».

Директор сельской школы в Оренбуржье также отметила, что инициатива Минобра перекликается с уже действующим в образовательных учреждениях предпрофильным курсом:

«У нас есть в девятом классе предпрофильный курс в зависимости от запросов детей. Можно в формате предпрофильного курса вести выбор профессии, где бы обучали основам того же предпринимательства и малого бизнеса. Только сельские школьники прекрасно знают, что фермерам помогают мало. Зачастую сбыть продукцию они не могут. А городской малый бизнес их будет пугать, потому что городская жизнь им не знакома, хотя именно сельские дети более устремлённые и более закоренелые к разным ударам судьбы».

Оренбургский учитель Нурлан Мунжасаров считает, что реализация проекта на деле может обернуться фикцией: уже существующие в школах курсы, факультативы переименуют и отрапортуют об успешном внедрении инициативы чиновников.

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Однозначную положительную оценку инициативе дал депутат Оренбургского горсовета Александр Шмарин:

«Это очень хорошая идея. Популяризация предпринимательства принесет положительные плоды, малый бизнес — это основа экономики всех стран. Дух предпринимателя двигает прогресс, зарождается вера в будущее. Многие успешные предприниматели говорят о том, что в начале своей предпринимательской карьеры у них был кумиры-предприниматели, на которых они смотрели и видели, что можно быть успешным, что можно добиться многого. Если не ограничивать свои мысли и идеи, если на этих уроках будут реальные предприниматели, которые будут рассказывать свои истории, то вполне возможно, что дети поверят в свои силы. И из маленькой встречи на уроке предпринимателя родится великий предприниматель, которым будет гордиться вся страна».

Напомним, что Минобрнауки РФ планирует ввести в школах в качестве факультативных занятий базовые модули по основам предпринимательской деятельности. Предложение поддержала «Единая Россия», которая заявила о готовности оказать помощь в реализации идеи.