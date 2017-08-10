Москва, 10 августа, 2017, 08:35 — ИА Регнум. В Москве разрабатывается алгоритм, который упростит передачу показаний приборов учета воды. Разработчики намерены научить сервис автоматически определять по фотографии, что показывает счетчик воды, сообщается на портале мэра Москвы.

Антон Привальский ИА Красная Весна Счетчик воды

Для участия в эксперименте по созданию электронного сервиса на основе нейронных сетей привлекут жителей Москвы. Ожидается, что этот сервис облегчит оплату ЖКУ через интернет.

Обучить быстрому и точному распознаванию показаний нейросеть планируют до конца 2017 года. Для этого она должна обработать несколько тысяч фотографий счетчиков горячей и холодной воды.

Москвичам предлагают принять участие в эксперименте и отправлять свои фото с показаниями приборов учета на страницу проекта.

«Для обучения нейросети нужно как минимум 10 тысяч фотографий счетчиков. Без помощи граждан собрать такую внушительную базу не удастся», — пояснил советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.

После завершения обучения нейросеть будет способна распознавать цифры на любых снимках, которые способен различить человеческий глаз, независимо от их качества, разрешения камеры, уровня освещенности и угла съемки.

Отмечается, что нейросеть сможет распознавать данные на фотографиях любого качества, также, как и человеческий глаз. При высоком проценте ошибок системе покажут дополнительные снимки.

По словам Белозерова, на базе нейросети может появиться сервис, который позволит не вводить данные счетчиков вручную.

Система будет автоматически распознавать показания и передавать их в Единый информационно-расчетный центр для формирования платежных документов. Это существенно упростит жителям Москвы процедуру передачу данных счетчиков воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году граждан Российской Федерации могут освободить от обязательной поверки счетчиков водоснабжения, если эксперимент в двух городах пройдет успешно.