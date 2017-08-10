Вашингтон, 10 августа, 2017, 08:33 — ИА Регнум. США подготовили план превентивного удара по военным площадкам КНДР на случай, если президент Дональд Трамп издаст соответствующий указ, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников.

B1-B

Сообщается, что американская разведка знает координаты расположения более 20 стартовых площадок ракет Северной Кореи. В случае если Трамп примет решение по применению удара, военные используют стратегические бомбардировщики B1-B, которые дислоцируются на базе ВВС «Андерсен» на острове Гуам.

В Пентагоне также полагают, что при ударе по военным базам КНДР будут применены спутники, дроны, беспилотники и истребители.

Напомним, 9 августа Пхеньян заявил, что нанесение ракетного удара по американской авиабазе на острове Гуам может произойти в «любой момент», для этого достаточно распоряжения главы КНДР Ким Чен Ына. Такое заявление северокорейского руководства сделано в ответ на действия США, которые они считают провокационными.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Совет безопасности ООН принял резолюцию в отношении Северной Кореи в ответ на ракетные испытания Пхеньяна в июле. Резолюция включает новые ограничения для КНДР, в результате которых экономика страны может существенно пострадать.

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Северокорейские власти назвали резолюцию Совбеза, принятую под диктовку властей США, «террористическим актом» и заявили, что в ответ могут применить «беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав национальную мощь».