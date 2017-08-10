Вашингтон, 10 августа, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Полет российского самолета Ту-154 в «сверхсекретной зоне» воздушного пространства над администрацией президента США и прочими стратегическими объектами страны проходил в рамках Договора по открытому небу и был согласован с американской стороной. Об этом, как передает издание Politico, сообщил представитель Пентагона.

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«Обычно они (наблюдатели из РФ), как правило, приезжают и представляют список мест, над которыми хотели бы пролететь, — рассказал источник. — Мы составляем план полетов, и за несколькими исключениями, которые касаются безопасности и погодных условий, им разрешается летать практически по всей территории».

Ранее телеканал CNN сообщил, что самолет Ту-154, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) России, совершил наблюдательный полет над важными государственными объектами США — Капитолием, Пентагоном, Белым домом, а также секретным правительственным бункером под Вашингтоном.

По данным телеканала, полет Ту-154 был осуществлен в рамках Договора по открытому небу, благодаря которому военная авиация США, РФ и других стран может проводить разведывательные полеты для наблюдения за военной инфраструктурой 34 государств — участников соглашения.

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