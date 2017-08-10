Анкара, 10 августа, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Власти Турции будут вынуждены разработать и принять ответные меры в случае, если Москва не откажется от эмбарго на поставки некоторых турецких продуктов на российский рынок, в том числе томатов. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи по итогам встречи с членами правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

sharonang Турецкие помидоры

«Несмотря на активные шаги Анкары по нормализации отношений с Москвой, ограничения на поставку томатов сохраняются, — говорит министр. — При этом сложности имеют место не только в вопросе экспорта томатов, но и ряда других наименований продукции».

По его словам, турецкая сторона в ходе переговоров с коллегами из РФ предупредила их о том, что «ограничения могут вызвать ответную реакцию».

«Негативные шаги российской стороны будут иметь политические последствия, — сказал Зейбекчи. — От правительства Турции будут требовать ответных мер».

При этом Зейбекчи добавил, что Анкара возлагает особые надежды на переговоры с российской стороной, которые пройдут 17−19 августа в турецком Измире.

«Мы не хотим слышать слово «ограничения» применительно к томатам, мясной или молочной продукции», — говорит министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москва сняла ряд ограничений, действующих в отношении Турции. Положение, вводившее ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ (услуг) на территории России, утратило силу.

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