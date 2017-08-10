Донецк, 10 августа, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Название «Малороссия» не нашло широкой поддержки общества, а также у многих вызывает отторжение. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, отвечая на вопрос корреспондента «Донецкого агентства новостей».

Евгений Давыдов ИА Красная Весна Донецко-Криворожская советская республика, родоначальница Советской Украины. 1918 год

«Уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение», — говорит он.

При этом Захарченко добавил, что идея переучреждения Украины на новых началах вызвала большой интерес общественности, что подтверждает актуальность этой темы на фоне глубокого кризиса, в котором оказалось государство.

«Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря», — отметил глава ДНР.

По его словам, нынешняя политика Киева ставит под угрозу дальнейшее существование страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля текущего года глава ДНР Александр Захарченко объявил о планах по созданию на базе 19 областей Украины нового государственного образования — Малороссия.

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