Москва, 10 августа, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Всплеск интереса к рублю в начале недели со стороны инвесторов не получил развития. Не помогает даже восстановление нефтяных котировок — Brent 9 августа показала рост на 0,6% к $52,5. Продолжить укрепление рублю не даёт обострение ситуации на Корейском полуострове, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Северная Корея заявила, что рассматривает вариант ракетного удара по авиабазам США на острове Гуам в Тихом океане, — напомнил он. — Это привело к снижению фондовых рынков и давит на остальные рискованные активы».

«С большой долей вероятности угрозы Северной Кореи, как и в прошлые разы, останутся только на словах. Снижение фондовых рынков будет выкуплено, а для рубля это шанс отыграть часть позиций у доллара и евро», — отметил эксперт.

«Ориентиры по курсу доллара остаются прежними — на уровне 59,5−59,7 рубля (локальный минимум), по евро — в диапазоне 69,7−70 рублей. Более сильного укрепления рубля до конца этой недели ждать вряд ли приходится», — считает Ткачук.

«10 и 11 августа опубликуют ежемесячные отчёты ОПЕК и Международного энергетического агентства о состоянии нефтяного рынка. Трейдеры будут следить за прогнозами этих организаций по спросу/предложению чёрного золота. Вполне возможна повышенная волатильность нефти, а значит и курса рубля», — полагает эксперт.

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