Москва, 10 августа, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Как и десятилетия назад Китай хоть и нехотя, но встанет на защиту Северной Кореи, даже несмотря на все имеющиеся разногласия и претензии, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Китайские народные добровольцы во время войны в Корее

"Россия не хочет ядерного оружия в Корее, и Китай не хочет. Но мы историю изучаем, чтобы ее понять. Мао Цзэдун резко возражал Ким Ир Сену и требовал не начинать атаку на Южную Корею. Иосиф Виссарионович сказал не начинать! А Ким Ир Сен начал», — заявил эксперт.

По словам Кедми, даже несмотря на это Китай и СССР поднялись на защиту этой страны, что должно послужить всем историческим уроком.

«И, когда Северная Корея была в опасности, миллион китайских солдат перешел границу, советские летчики (в том числе трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб) защищали Северную Корею. Не хотели, но защищали. Так что, история иногда повторяется», — заметил Кедми, полагая, что в нынешних реалиях, и Россия, и Китай находятся в сходной ситуации, как и 60 лет назад.

Напомним, что 5 августа Совбез ООН единогласно всеми членами, включая Россию и Китая принял санкции против КНДР за ее отказ от разработки ракетно-ядерной программы. Однако, это не снизило степень агрессии США в адрес Северной Кореи, наоборот, последовала эскалация конфликта и обмен угрозами между сторонами.