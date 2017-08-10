Владивосток, 10 августа, 2017, 05:56 — ИА Регнум. Свыше ста человек получили электронную визу для въезда в Россию за двое суток, сообщили 10 августа в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Maks25rus Аэропорт Кневичи

«Упрощенный визовый режим направлен для укрепления деловых связей и туризма, — говорится в сообщении. — За двое суток электронную визу получили 166 человек, прокомментировал виз статс-секретарь — заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков».

По данным министерства, наибольшее число виз было выдано китайцам — 78 человек, на втором месте японцы — 61 человек, на третьем месте — граждане Марокко, 14 человек.

Кроме того, к настоящему моменту заявки на визы подали граждане Индии (три человека), Алжира (три человека), Суадовской Аравии (два человека), Ирана (два человека). Также заявку подал один гражданин Сингапура, один тунисец и один гражданин Кувейта.

«Этот механизм создан для того, чтобы иностранцы могли познакомиться с Дальним Востоком, его культурой и уникальной природой, чтобы развивалось взаимное сотрудничество между нашими странами», — пояснил Волков.

Как уточнил Волков, такая схема на сегодняшний день действует в отношении граждан 18 государств.

«Известна формула, которая работает во всем мире, — сегодня турист, завтра инвестор», — отметил он.

Отметим, что сейчас электронная виза позволяет въехать в Приморский край через морской пункт пропуска и аэропорт Кневичи во Владивостоке. Уже в 2018 году появятся еще два дополнительных пункта.

Напомним, 10 августа в Минвостокразвития РФ сообщили, что на территории Приморья строится совместный российско-китайский агропромышленный парк «Тай Юань». Он позволит трудоустроить 40 человек и, предполагается, станет объектом крупных инвестиций.