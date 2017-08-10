Казань, 10 августа, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Победитель тендера должен успеть засадить саженцами деревьев почти 500 га в четырёх районах Татарии. На это заказчик аукциона в лице министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ даёт ему 20 дней с даты заключения государственного контракта, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию торгов.

Саженцы

Победителем аукциона на услуги по созданию противоэрозионных защитных лесных насаждений с террасированием стало ООО «Сабинский лесхоз». Свои услуги компания оценила в 43 248 132,7 рубля, то есть в начальную стоимость, заявленную заказчиком. Его конкурентом было ООО «Сабинские леса», заявившее такую же цену.

По техническому заданию, победитель должен не только посадить не менее 2 963 саженцев хвойных и мягколиственных деревьев из расчёта на каждый гектар, но и организовать выемочно-насыпные террасы.

«На концах террас устраивают разворотные площадки и съезды с террасы на террасу. Затем проводится рыхление полотна террас на глубину 60 см. Ширина междурядий в культурах 4,5 м для всех пород. Расстояние между посадочными местами в рядах составляет 0,75 м», — отмечается в техзадании.

Работы запланировано провести в Кукморском, Мамадышском, Пестречинском и Сабинском районах на общей площади 493,2 га.

Напомним, защитные леса — это те лесные насаждения, которые предназначены для защиты различных объектов от нежелательных природных явлений.

Более 18% территории Татарии покрыто лесами. Площадь региона — 67 847 км².