Владивосток, 10 августа, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Работу над созданием в Приморском крае агропромышленного кластера ведут совместно российское ПАО «Фонд регионального развития «Приморское Кольцо» и китайская группа компаний «Тай Юань», сообщили 10 августа в пресс-службе Минвостокразвития.

Minvr.ru Агропромышленный парк

«Компания «Тай Юань», резидент свободного порта Владивосток, ведет реализацию проекта по созданию агропромышленного кластера в Приморском крае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агропромышленный парк «Тай Юань» — совместный проект России и Китая. Он направлен на развитие овощеводства и животноводства, а также на создание современного тепличного хозяйства. Кроме того, в сферу его работы входят создание инфраструктуры и развитие агротуризма.

Место создания структуры — населенный пункт Многоудобное (Шкотовский район, Приморский край). Под нее выделяется территория площадью семь тысяч гектаров.

«Здесь будут выращиваться картофель, зерновые, бобовые культуры, — говорится в сообщении. — На базе этих земель планируется построить пять функциональных зон: штаб-квартиру, сельскохозяйственный участок, зоны промышленной переработки, логистики и туризма».

Уточняется, что проекту предстоит пройти через три этапа и окончательно оформиться к 2024 году. На 2017 год намечены продолжение строительства инфраструктуры парка и запуск в эксплуатацию водопроводных, электрических, дорожных сетей и телекоммуникаций.

На первом этапе на создание парка будет затрачено 230 млн рублей. Отметим, что 40 человек получат здесь рабочие места, причем сейчас 11 уже устроены на работу.