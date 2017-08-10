Казань, 10 августа, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк» из Казани в суде обжалует перевод свыше 100 млн рублей со счёта крупного регионального застройщика — генподрядчика стадиона «Самара-Арена», строящегося к ЧМ-2018. Средства были переведены 21 декабря 2016 года, хотя о финансовых проблемах банка стало известно ещё 19 декабря 2016 года. Тогда «ИнтехБанк» объявил, что по техническим причинам приостанавливает работу офисов и перестаёт обслуживать клиентов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги ушли

Средства в размере 100 044 398,91 рубля были направлены со счёта ПСО «Казань» на погашение долга по кредитной линии, открытой 3 октября 2016 года.

Читайте также: Шесть из 13: акционеры казанского «ИнтехБанка» переходят в банкроты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа ЦБ РФ заявил, что «временная администрация по управлению ПАО «ИнтехБанк» выявила операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов посредством кредитования заёмщиков, имеющих сомнительную платёжеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, а также путём переуступки прав требований по ссудной задолженности юридических лиц». Кроме того, временная администрация обнаружила операции по замещению активов банка требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности, завышенным по стоимости недвижимым имуществом и прочими неликвидными активами.

Стоимость активов «ИнтехБанка» временной администрацией была оценена в 10,9 млрд рублей. В это же время обязательства перед кредиторами составляют 25,7 млрд рублей.

Напомним, 19 декабря 2016 года «ИнтехБанк» объявил, что по техническим причинам приостанавливает работу офисов и перестаёт обслуживать клиентов. Спустя четыре дня Банк России возложил на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению кредитной организацией. А с 3 марта 2017 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. 12 апреля 2017 года «ИнтехБанк» был признан банкротом.

«ИнтехБанк» занимал 138-е место по размеру активов в банковской системе РФ. Филиалы организации находились в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.