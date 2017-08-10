Южно-Сахалинск, 10 августа, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Директор Регионального центра научно-образовательных программ (РЦНО) миграционных процессов Сергей Пушкарёв раскритиковал идею сахалинского губернатора Олега Кожемяко о передаче полномочий по депортации нелегальных мигрантов региональным властям. Эксперт назвал предложение Кожемяко «попыткой управлять хаосом», которая обречена на провал, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Citysakh.ru Мигранты на Сахалине

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«Сахалинские власти готовы финансировать депортацию мигрантов, а также строить для их временного пребывания новые пункты. Наши предложения — наделить полномочиями субъекты Дальнего Востока для строительства новых пунктов временного содержания мигрантов и выделения средств для их отправки на родину. Участие регионов позволило бы значительно улучшить ситуацию», — заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на состоявшемся в Якутске выездном заседании Совета безопасности России.

Речь на совещании зашла о том, что поток иностранцев на Дальний Восток не снижается, центры временного содержания переполнены задержанными за нелегальное пребывание на территории РФ, а у Федеральной службы судебных приставов не всегда есть средства на их своевременное выдворение.

«Нужны действия, а не противодействия. Меры, а не полумеры»

«Да, действительно, поток иностранцев на Дальний Восток в последнее время не снижается, и сегодня центры временного содержания переполнены нелегалами, и на их своевременное выдворение у Федеральной службы судебных приставов далеко не всегда есть средства. Но что, если мы завтра подключим к этому процессу регионы и потратим на расширение ЦВР и депортацию мигрантов дополнительные средства налогоплательщиков, решим эту проблему? Уверяю вас, что нет!» — заявил директор РЦНО миграционных процессов Сергей Пушкарёв.

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«Центры временного содержания, построенные на средства, повторю, налогоплательщиков, снова будут переполнены. И на депортацию их постояльцев мы вынуждены будем тратить все больше и больше средств (федеральных или региональных), но наших — налогоплательщиков. А это немалые средства. Депортировать-то надо в страны, с которыми мы не имеем границ. Ведь ЦВРы заполнены отнюдь не гражданами Китая или КНДР. С нашими ближайшими соседями — визовыми странами (КНР, КНДР) у нас полный порядок — система определения квот, сроки въезда и выезда трудовых мигрантов, ответственность работодателей и т.п.

В данной инициативе речь идет о трудовых мигрантах из стран Центральной Азии, въезжающих стихийно в безвизовом режиме и каких-либо приглашений. В основной массе они все едут «на авось» заработать здесь средства для содержания своих семей. Часть из них везут с собой и семьи, рожают здесь детей.

Некоторым удается, как в рулетке, выиграть, но большая часть мигрантов, не укладываясь в установленные законодательством сроки, становится незаконными мигрантами и составляют тот контингент, о котором говорил Николай Патрушев на заседании СБ в Якутии: «…В этой сфере пока сохраняются негативные тенденции. Увеличиваются масштабы использования мигрантами подложных документов, ширится практика их фиктивной постановки на учет».

Но сколько бы мы ни усиливали миграционный контроль, активизировали работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, обращая особое внимание на борьбу с коррупцией в этой сфере, результатов не будет. Можно ли управлять хаосом?

И при этом предлагается регионам еще и финансировать депортацию мигрантов, а также строить для их временного пребывания новые пункты.

А почему мы должны деньги наших налогоплательщиков, и притом немалые, которые мы по привычке называем бюджетными и которые могут быть использованы для решения многочисленных социальных проблем (здравоохранение, образование, пенсии, помощь малоимущим и т.д.) тратить на депортацию не преступников, а людей, ставших незаконными не по своей вине, а по непродуманной законодательной казуистике и бюрократической практике?» — задал вопрос эксперт.

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Сергей Пушкарёв убежден, что ужесточение миграционного контроля к определенной категории лиц в нынешней ситуации, безусловно, необходимо. Но поток трудовой миграции на Дальний Восток России разнообразен, и подходить к нему нужно также дифференцированно:

«Во-первых, нужно решить судьбу тех, кто длительное время пребывает на территории России без правового статуса, не совершив каких-либо противоправных действий, т. е. провести миграционную амнистию. Примерно такое правовое действие было осуществлено недавно в отношении граждан Таджикистана.

Во-вторых, основное, что может повлиять на ликвидацию стихийности трудовой миграции в регионе, это создание системы организованного набора необходимых отраслям экономики Дальнего Востока специалистов из стран Центральной Азии, которые сегодня составляют основную массу въезжающих к нам гастарбайтеров. Вопрос стоит не только о квалифицированных специалистах (вряд ли мы их оттуда получим), а о той категории граждан, которые могут без ущерба для собственного трудового потенциала занять невостребованные россиянами рабочие места», — подчеркнул директор РЦНО миграционных процессов.

Сергей Пушкарёв убежден, что в настоящее время без формирования такой системы невозможно решение задач по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в многонациональное сообщество России, неотъемлемой частью которого является Дальний Восток. Именно о формировании такой системы шла речь на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани в сентябре 2016 года и в Йошкар-Оле в июле 2017 года под председательством президента России Владимира Путина.

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«Нами создана Инициативная группа и подготовлена Концепция решения изложенных выше проблем, приемлемая не только для Приморского края, но и для всего Дальневосточного округа. Достаточно лишь небольшого шлепка (как новорожденному) от высшего должностного лица либо края, либо ДФО, чтобы она ожила и приобрела способность дальнейшего развития.

Основная цель Концепции — повышение качества социальной среды региона через совершенствование управления миграционными потоками, повышение эффективности механизмов социально-культурной адаптации и интегрирования мигрантов в многонациональное сообщество Дальнего Востока России.

Мы не претендуем на исключительность, но условия жизни на Дальнем Востоке коренным образом отличаются от общероссийских, и поэтому для успешного выполнения поставленной главой государства задачи: «Подъем Сибири и Дальнего Востока — абсолютный приоритет развития России в XXI веке» нужен и соответствующий человеческий потенциал. А из этого вытекает необходимость принятия соответствующего федерального закона «Об особом миграционном режиме для ДФО» с дополнениями в уже принятые законы о ТОСЭРах, свободном порте Владивосток, ДВ-гектаре, а также Госпрограмме «Содействие добровольному переселению соотечественников» и «Концепции демографической политики для Дальнего Востока», — рассказал Сергей Пушкарёв.

Дальневосточник в шестом поколении, Сергей Пушкарёв пожелал всем жителям ДФО быть смелыми:

«Мы должны быть смелыми, в хорошем смысле авантюрными, как наши предки, которые шли в неизвестность и создали здесь сообщество, которое мы должны не только сохранить, но и обеспечить его дальнейшее развитие. Иначе нельзя!»

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Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Совбеза РФ его секретарь Николай Патрушев выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Дальнем Востоке. В ходе дискуссии было подчеркнуто, что необходимо усилить миграционный контроль, активизировать работу по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко предложил передать региональным властям полномочия по депортации нелегальных мигрантов, что вызвало неоднозначную реакцию в экспертном сообществе.