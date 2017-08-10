Пхеньян, 10 августа, 2017, 04:51 — ИА Регнум. План атаки вооруженных сил Северной Кореи на американскую авиабазу на острове Гуам в Тихом океане разрабатывают северокорейские военные, сообщает агентство ЦТАК.

U.S. Navy Гуам

Окончательно план будет разработан к середине августа. Тогда же с ним ознакомится глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Отмечается, что действия Пхеньяна будут во многом зависеть от «высказываний и поведения Вашингтона». Агрессию США в южной части Корейского полуострова нужно сдерживать, подчеркивает северокорейская сторона.

Напомним, 9 августа министр обороны США Джеймс Маттис призвал Пхеньян «прекратить рассмотрение действий, которые приведут к прекращению режима и уничтожению его народа».

Заявление сделано на фоне очередного витка обострения ситуации на Корейском полуострове. Пхеньян возмущен новыми санкциями, за которые проголосовал Совет Безопасности ООН 5 августа 2017 года.

США, инициировавшие новые санкции, предъявляют Пхеньяну претензии из-за июльских ракетных испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа в газете The Independent вышла статья о важности Гуама как для США. В настоящее время на острове, который имеет статус неинкорпорированной организованной американской территории, располагается база ВВС США «Андерсен» и база ВМС США.

В общей сложности, на Гуаме находятся порядка шести тысяч американцев. По данным издания, в Пентагоне остров называют «непотопляемым авианосцем».

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