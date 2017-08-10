Шицзячжуан, Китай, 10 августа, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Бывший китайский партийный функционер и экс-мэр города Тяньцзинь предстал перед правосудием за взяточничество, сообщает 9 августа агентство «Синьхуа».

Суд

Гособвинение утверждает, что Хуан Синго с 1994 по 2016 годы использовал преимущества, получаемые от занимаемых им должностей в провинции Чжэцзян и городе Тяньцзинь, в целях незаконного выделения земель третьим лицам под строительство.

Он был уличен в получении денег и дорогостоящих подарков в размере более 40 млн юаней ($6 млн) как лично, так и через посредников.

Слушания по делу состоялись в Промежуточном народном суде города Шицзячжуан провинции Хэбэй, расположенной на севере Китая.

Как утверждает суд, Хуан признал свою вину. Приговор будет оглашен несколько позже.

Напомним, что в КНР с приходом к власти нового поколения управленцев и партийных деятелей во главе с председателем Си Цзиньпином началась кампания по борьбе с нарушением партийной дисциплины, коррупцией и взяточничеством.