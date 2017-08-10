Урумчи, Китай, 10 августа, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Тридцать два человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6, случившегося накануне в уезде Цзинхэ в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает 9 августа агентство «Синьхуа».

Землетрясение

Как стало известно к настоящему моменту, два человека получили серьезные ранения, более 1000 жилищ было повреждено, из которых 142 полностью уничтожено.

Китайский сейсмологический центр утверждает, что после первых толчков в 7:27 утра по местному времени 9 августа, был зарегистрирован еще 121 повторный толчок, из которых самый сильный достигал магнитуды 6.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 11 км под землей на расстоянии 37 км от уезда Цзинхэ, 93 км от города Болэ и 383 км от столицы автономного района Урумчи.

По информации регионального правительства, порядка 760 человек находились в 20 км от эпицентра, еще 53 тыс — в радиусе 50 км.