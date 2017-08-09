Кишинёв, 10 августа, 2017, 02:11 — ИА Регнум. В Молдавии ожидают снижения цены на российский газ из-за «сланцевой революции» в США. Как заявил в интервью радио Europa Libera экс-директор Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии Виктор Парликов, увеличение поставок сланцевого газа в Европу «заставит традиционных поставщиков, таких как «Газпром» существенно снизить цены на поставку природного газа в Европу до $120−130 за тыс. куб м».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Такие условия очень выгодны для Молдавии для обеспечения собственной энергетической независимости от «Газпрома», — заявил Парликов, призвав Молдавию довести до конца проекты трансграничных газопроводов с Румынией и Украиной.

ИА REGNUM отмечает, что в 2017 году средняя цена на российский газ для Молдавии составляет около $170. В настоящее время Молдавии на 99,9% зависит от российского газа, еще 0,1% поступает из Румынии по газопроводу Яссы-Унгены.

Министр экономики Молдавии Октавиан Калмык ранее заявил, что Молдавия и Украина планируют совместно подключаться к энергетической системе Евросоюза. При этом молдавский министр добавил, что с 2019 года Молдавия может перестать получать газ из России через Украину. «Сейчас ключевым игроком в этом вопросе становится Турция, и нам следует быть активными в этом процессе, чтобы иметь возможность для альтернативных источников получения газа», — считает Калмык.

Молдавия и Румыния уже построили трансграничный газопровод Яссы-Унгены, который пока пустует и нуждается в дополнительных инвестициях. Две страны также намерены объединить электрические сети.