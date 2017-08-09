Вашингтон, 10 августа, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Предупреждение о том, что в случае продолжения избранной Северной Кореей политики действующий в стране режим, а затем и ее народ будут уничтожены, высказал американский министр обороны Джеймс Маттис, пишет газета The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Министр обороны США Джеймс Маттис призвал Северную Корею «прекратить рассмотрение действий, которые приведут к прекращению режима и уничтожению его народа», — говорится в сообщении.

Заявление Маттиса было сделано в ответ на информацию из Пхеньяна о создании ракет с ядерными боеголовками, способными достичь территорию США.

Напомним, и без того сложная ситуация с северокорейской ядерной программой обострилась на фоне принятия Советом Безопасности ООН резолюции о санкциях в отношении Пхеньяна как наказания за очередные ракетные испытания.

Резолюция была принята 5 августа 2017 года, а 9 августа в Пхеньяне состоялся масштабный митинг против новых рестрикций: на улицу вышли десятки тысяч корейцев.

Читайте подробнее: В КНДР провели многотысячный митинг против санкций Совбеза ООН

В этот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Вашингтон не станет провоцировать Пхеньян на опасные действия.

Читайте подробнее: Постпред России при ООН призвал США не провоцировать КНДР

А также: The Independent: Почему Гуам оказался в центре конфликта между США и КНДР?