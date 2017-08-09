Киев, 10 августа, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Строительством моста через Керченский пролив Россия изолировала Украину на море, заявил Георгий Тука — украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в интервью изданию «Обозреватель».

Kremlin.ru Строительство Керченского моста

"Такими действиями РФ нарушает все международные нормы, — считает украинский чиновник. — Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем».

По словам Туки, назвать сложившееся простым положением нельзя. Вопрос находится в компетенции украинского МИД.

Напомним, строящийся Керченский мост соединяет Крым и материковую часть России — Керченский и Таманский полуострова. Все российские проекты, связанные с Крымом, комментируют в Киеве, и Керченский мост — один из поводов раскритиковать Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк грозился, что Киев подаст на Россию в суд из-за убытков, якобы связанных со строительством Крымского моста.

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