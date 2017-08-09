Донецк, 10 августа, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Идея переучреждения украинского государства вызвала поддержку у народа, хотя от названия «Малороссия» придется отказаться, заявил лидер ДНР Александр Захарченко.

Av-zakharchenko.su Александр Захарченко

«Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиска путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку, — сказал Захарченко по итогам обсуждения идеи создания Малороссии на месте Украины. — Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение».

Как отметил глава ДНР, у Киева в связи со всеми этими данными появился очередной повод задуматься, возможно ли продолжение той губительной политической линии, которую он ведет против людей и страны.

«Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря», — заявил Захарченко.

Напомним, идею создания государства Малороссия как правопреемника Украины Захарченко озвучил 18 июля 2017 года. Он предложил учредить новое государство на месте Украины, но со столицей в Донецке.

Идея заключается в том, что Украина как государство со столицей в Киеве себя дискредитировала. Предполагалось, что в новый субъект войдут территории ДНР и ЛНР и на референдуме будет принята новая конституция.

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Проект «Малороссия» вызвал бурные дискуссии на международном уровне. Киев назвал идею провокативной. В ЛНР ее не поддержали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что не хочет удостаивать ответом «инициативу сепаратистов».

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