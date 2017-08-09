* ИГ — запрещённая в России организация

Грозный, 10 августа, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал накануне, 9 августа, в своём Instagram видеоролик, который был сделан в одном из детских приютов Багдада. В этом ролике рассказывается о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вывезли их из РФ, а затем бросили после освобождения Мосула войсками коалиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«По просьбе руководителя телеканала RT Маргариты Симоньян представляю вашему вниманию видеоролик. Он снят в детском приюте Багдада. Дети говорят по-русски. У них нет родителей. Они не помнят, как их зовут, но помнят боль, страх и смерть. Может, кто-то узнает малышей… Если владеете хотя бы малейшей информацией о них или узнали их, пишите по адресу children@rttv.ru», — написал Кадыров.

Глава Чечни выразил надежду, что родственники детей могут их узнать и забрать из приюта в Ираке.

Ранее Кадыров сообщил, что в приютах Ирака находятся порядка 300 детей, которые являются гражданами Российской Федерации или стран СНГ. Все они были вывезены в зону боевых действий своими родителями, которые вступили в ряды террористов.

Уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова заявила, что, по её данным, в Сирии, Ираке и других странах, охваченных конфликтами, находится порядка 400 несовершеннолетних из России.

Также Кадыров пояснил, что поиск детей и их возвращение на Родину крайне затруднены, так как у этих детей нет никаких документов, в тех странах, в которых они оказались, крайне напряжённая обстановка, а также присутствуют другие проблемы юридического характера.

В свою очередь, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил журналистам, что СПЧ направил запрос в МИД РФ о численности находящихся в Ираке российских детей, чьи родители примкнули к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Федотов подчеркнул, что СПЧ сделает все возможное для возвращения российских детей на Родину.