Нью-Йорк, США, 9 августа, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что у него сложилось взаимопонимание с постоянным представителем США при Всемирной организации Никки Хейли. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает телеканал RT.

Russiaun.ru Василий Небензя

Журналисты спросили Небензю, какие отношения сложились у него с постпредом США Хейли.

«Очень положительные. Мы уже сотрудничали. У нас хорошее взаимопонимание. Надеюсь, так и продолжится», — ответил российский постпред.

Напомним, впервые Небензя встретился с Хейли в начале августа в Нью-Йорке. Тогда постпреды РФ и США обсудили вопросы борьбы с терроризмом, опасные провокации со стороны Северной Кореи, особенно недавние ракетные испытания, а также отношения между США и Россией в ООН.

Также Хейли поздравила Небензю со вступлением в должность постпреда России при Всеминой организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июля назначил замминистра иностранных дел Василия Небензю постпредом России при ООН.

Его кандидатура была утверждена Федеральным собранием.