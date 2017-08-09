Вашингтон, 10 августа, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Военные базы на острове Гуам являются «одними из наиболее стратегически важных американских баз в Тихом океане», согласно данным ЦРУ, пишет The Independent.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 над островом Гуам

Остров Гуам остается одним из важнейших военных аванпостов США со времен Второй мировой войны. На острове находятся военно-воздушная база «Андерсен» и база военно-морского флота США. Общая численность военнослужащих достигает шести тысяч. Военное руководство США называет остров «непотопляемым авианосцем».

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На базе ВВС «Андерсен» находятся бомбардировщики B-1, B-2 и B-52, а на базе ВМФ расположена эскадра подводных лодок.

На острове Гуам установлена система противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), предназначенная для противодействия баллистическим ракетам ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

Напомним, 9 августа в оборонном ведомстве КНДР заявили, что руководство страны рассматривает план по созданию «обволакивающего огня» вокруг острова Гуам с помощью баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия.

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Ранее руководство Северной Кореи не раз заявляло, что остров, расположенный примерно в четырёх тысячах километров от КНДР, находится в зоне поражения баллистических ракет. Подобные заявления звучат каждый раз, когда бомбардировщики США с авиабазы «Андерсен» пролетают над Корейским полуостровом.

В 2013 году государственные СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал военным подготовить планы по уничтожению военных баз США на Гуаме, Гавайях, в Южной Корее и на материковой части США.